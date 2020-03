Liguria. Al primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto ovunque in Liguria con qualche pioggia. Tendenza a un peggioramento nel corso della mattinata con precipitazioni sparse sul centro-ponente, in estensione a levante. Dalle ore centrali intensificazioni dei fenomeni con rovesci anche temporaleschi e piogge più consistenti sul settore centro-orientale.

Sono le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per la giornata di oggi, lunedì 2 marzo.

Quota neve inizialmente sopra i 1500 metri a levante, 1000-1200 metri a ponente, in calo nel corso del pomeriggio sino ad arrivare localmente in fondovalle nei versanti padani del centro-ponente, in particolare su Val Bormida, Orba, Tanaro, Stura e medio-alta Valle Scrivia. Sino a 1200 o localmente 1000 metri invece su Aveto e Alta Val Trebbia.

Nella seconda parte del pomeriggio tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dall’imperiese, con miglioramento in estensione verso il centro-levante in serata.

Sempre oggi venti tesi da sud ovest a ponente, inizialmente da sud est su centro-levante, ma anche in questi settori in rapida rotazione a sud ovest. Ruotano dai quadranti settentrionali sul settore centrale dalle ore centrali, e nel pomeriggio anche sul resto del ponente, solo in serata invece sul levante. Forti da ovest sud-ovest i flussi al largo. Mare molto mosso sotto costa, localmente agitato. Agitato al largo.

Domani, martedì 3 marzo, ultimi addensamenti al mattino sul settore centro-orientale, specie nelle zone interne del levante, con qualche residuo fenomeno, in rapido miglioramento. Poche nubi sul ponente. Migliora anche sul resto della regione in mattinata, con cielo che si farà sereno o poco nuvoloso ovunque entro il pomeriggio. Venti da nord, tesi, ma temperature in aumento.

Mercoledì 4 marzo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in transito.