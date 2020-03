Liguria. Sveglia sotto un cielo plumbeo per Genova e provincia. Il rapido incremento della nuvolosità nelle prime ore della giornata sfocierà in qualche pioggia sul centro-Levante, secondo il Limet, il Centro Meteo Ligure, con rovesci in mattinata anche temporaleschi, che risulteranno comunque più probabili e frequenti tra genovesato e Tigullio occidentale.

Fenomeni più sporadici altrove. Quota neve in calo localmente sino sotto i 1000 metri.

Da metà pomeriggio le precipitazioni dovrebbero attenuarsi a partire dai settori occidentali e precipitazioni che tenderanno ad andare verso il mare aperto. Schiarite a seguire.

I venti passeranno dai quadranti settentrionali sul Ponente, da Sud Est sul Levante, in rotazione da Nord Est anche su questi settori dalle ore centrali.

Mare generalmente mosso.

Temperature in calo sulla costa minima tra 6 e 9° C e massima tra 12 e 16° C. Nell’interno minima tra -5 e +4° C, massima tra 9 e 13° C.