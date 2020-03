Liguria. Arriva il temuto colpo di coda invernale sulla Liguria grazie all’arrivo di aria fredda e umida da est che porterà nevicate diffuse in entroterra con qualche fiocco che sarà visibile anche sulla costa tra Genova e Savona. Attenzione alla tramontana scura che soffierà a regime di burrasca. Da venerdì graduale miglioramento delle condizioni meteo con temperature in aumento. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 26 marzo. Avvisi: nevicate diffuse nell’entroterra a partire dal pomeriggio, accumuli anche intorno ai 10-15cm.

Venti forti o di burrasca da nord/nord-est con rinforzi fino a burrasca forte specie al largo. Raffiche anche over 100km/h. Cielo e Fenomeni: al mattino cieli molto nuvolosi ovunque, sarà possibile anche qualche rovescio nevoso nell’entroterra del levante.

Dal pomeriggio precipitazioni via via più diffuse soprattutto nell’entroterra, con neve fino al piano sui settori padani centro-occidentali. Gli accumuli potranno essere superiori ai 10cm sulle Alpi Liguri, Val Bormida e Aveto. Sulle coste cieli coperti con la possibilità di fiocchi coreografici portati dal vento tra Savona e Genova.

Venti: forti o di burrasca da nord/nord-est con rinforzi fino a burrasca forte specie al largo. Non escludiamo raffiche oltre i 100 km/h sull’Appennino centro-occidentale e lungo gli sbocchi vallivi come da avviso.

Mari: mosso o stirato sotto-costa, molto mosso o agitato al largo.

Temperature: in ulteriore calo. Costa: min +2/6°C, max: +6/10°C. Interno: min -10/-8(in quota) ; -7/-5 (fondovalle protetto dal vento soggetto ad inversioni); -2/+2°C (a media quota, aree ventose). Max: giornata di ghiaccio in quota, -2/+3°C a fondovalle.

Venerdì 27 marzo. Avvisi: venti forti o di burrasca da nord/nord-est. Cielo e Fenomeni: residue precipitazioni sui settori padani centro-occidentali, nevose sulle Alpi Liguri. Tempo asciutto altrove, ma con cieli nuvolosi o molto nuvolosi. [evoluzione da confermare nel dettaglio].

Venti: forti o di burrasca da nord/nord-est.

Mari: mosso o stirato sotto-costa, da agitato a molto mosso al largo.

Temperature: in netto rialzo.

Sabato 28 marzo. Giornata caratterizzata dall’alternanza tra sole e annuvolamenti ovunque. Temperature in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mare tra poco mosso e mosso.