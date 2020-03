Genova. Un nuovo bagaglio di aria piuttosto fredda, di matrice artica, si accinge a scivolare sul Mediterraneo, passando questa volta attraverso la porta del Rodano. Ciò determinerà un po’ di instabilità all’inizio della prossima settimana, con qualche debole pioggia e nevicata, oltre a un generale calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo del Centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, domenica 29 marzo, al mattino cieli solcati da velature che faranno apparire il sole come dietro a un vetro smerigliato. Qualche nube bassa solo tra Savona e Genova. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento graduale da ovest, ma senza particolari conseguenze, a parte qualche debole piovasco su Alpi Liguri e Appennino di centro-levante. Venti eboli/moderati da sud-ovest a ponente, da sud-est sul centro-levante. Saranno tesi da sud sui versanti padani (marin bianco). Mare calmo o poco mosso. Temperature in calo, specie nei valori massimi: saranno comprese sulla costa tra 9 e 15, nell’interno tra 0 e 13 gradi.

Domani, lunedì 30 marzo, nubi diffuse sulla nostra regione, con deboli piovaschi lungo le coste, e qualche nevicata di lieve entità sui rilievi, specie del medio-ponente. Venti tesi da nord ovest sul centro-ponente. Mari stirati o mossi sotto-costa, molto mossi a largo. Temperature in calo.

Martedì 31 marzo al mattino ancora molte nubi e qualche nevicata sui versanti padani, specie occidentali. Tempo per lo più asciutto altrove. Miglioramento atteso in giornata. Venti tesi/forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o molto mossi, fino ad agitati a largo. Temperature in ulteriore calo.