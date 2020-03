Provincia. Secondo gli esperti dell’osservatorio meteorologico Limet, quello appena iniziato sarà un fine settimana nel complesso soleggiato su tutta la regione. Probabile, invece, un nuovo passaggio instabile nella giornata di lunedi 9 marzo.

Per la giornata di oggi, sabato 7 marzo, sono previste residue nubi al mattino tra Tigullio orientale e Spezzino in via di attenuazione, bel tempo altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo sereno e limpido ovunque. Per quanto riguarda i venti, invece, sono previsti moderati da nord e in indebolimento nell’arco della giornata. Mari da molto mossi a mossi con onda in ulteriore scaduta.

Con riferimento alle temperature, infine, è previsto un calo per le minime nelle aree interne, in contenuto aumento lungo le coste; mentre le massime in generale aumento. Sulla costa le minime andranno da un minimo di 6 ad un massimo di nove gradi, mentre le massime oscilleranno tra i 15 e i 17 gradi. All’interno, infine, le minime andranno da – 4 gradi a un grado, mentre le massime tra i 10 e i 13 gradi.