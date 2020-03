Liguria. Al mattino nuvolosità sparsa su tutta la regione con schiarite anche ampie, in particolare sul settore costiero centrale.

Nel corso del pomeriggio possibile sviluppo di rovesci anche a carattere temporalesco nell’entroterra dell’Imperiese e del levante, non si escludono locali sconfinamenti verso i tratti costieri limitrofi. Altrove tempo asciutto con sole alternato ad annuvolamenti.

Venti: moderati da nord in mattinata sul settore centrale, deboli variabili sotto-costa dal pomeriggio. Per l’intera giornata ventilazione forte da ovest al largo. Mari: fino ad agitato al largo, molto mosso per onda lunga da sud-ovest in costa.

Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.

Costa: min +4/9°C, max: +12/15°C.

Interno: min -3/+3°C, max: +6/11°C