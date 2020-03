Orco Feglino. Orco Feglino in lutto per la scomparsa dell’ex Sindaco Cavalier Nicola Oliveri.

Si svolgeranno questa mattina, martedì 3 marzo alle ore 10, in forma ristretta, presso la Chiesa di San Lorenzo in Feglino i funerali dell’ex sindaco del comune (dal 1965 al 1990). Si è spento all’età di 93 anni nell’opedale Santa Corona di Pietra Ligure lasciando la moglie Carla Rizzo, maestra in pensione della Scuola Primaria di Finale Ligure, il figlio Eraldo, la nuora Silvia e i nipoti Alice e Sebastien.

Prestando la propria attività lavorativa fino alla pensione nei centri per l’impiego di Pietra Ligure e Finale Ligure e dedicandosi con impegno e dedizione alla vita pubblica, ricoprendo incarichi anche nella Comunità Montana Pollupice, Oliveri Nicola era divenuto un volto molto noto nell’intero comprensorio finalese.

La passione amministrativa con cui ha rivestito la carica di primo cittadino lo ha visto realizzare importanti opere per il suo paese, tra le principali vanno ricordati il “Monumento ai Caduti”, nanti la piazza del municipio e la “Strada delle Rocche Bianche”, la strada di collegamento Feglino-Orco-Colle San Giacomo-Mallare.

Sempre partecipe alle attività sociali della comunità, era uno dei membri più anziani del Gruppo Alpini di Orco Feglino. La nipote Milena Scosseria ha rivestito la carica di sindaco del comune di Orco Feglino dal 2004 al 2014.