Lutto a Giusvalla, all’età di 107 anni si è spenta Armanda Pizzorno

Giusvalla. Lutto a Giusvalla per la scomparsa di Armanda Pizzorno.

La donna, nata il 10 ottobre del 1912, è venuta a mancare all’età di 107 anni. Una vita fatta gioie (coltivando la terra insieme al marito), ma anche di tanti sacrifici e dolori (come la perdita del figlio più giovane, Franco).

Residente a Giusvalla da sempre, tra i suoi affetti più cari i due figli, i quattro nipoti e i due pronipoti. I funerali si svolgeranno in forma privata (per via dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus) questa mattina, lunedì 2 marzo, nella chiesa parrocchiale di San Matteo a Giusvalla.