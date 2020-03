Luminosa Bogliolo, Erica Musso e Domiziana Cavanna contro il Coronavirus: #DistantiMaUniti

Savona. Lo spot, diffuso sui canali televisivi, è ormai noto a tutti. Alcuni dei volti più noti dello sport italiano trasmettono il messaggio attraverso un gesto simbolico: “una foto in cui si allunga il braccio verso l’esterno, come a toccare qualcuno che non si vede, ma sappiamo che c’è”.

La campagna istituzionale #DistantiMaUniti è stata realizzata con il contributo della Società Sport e Salute per lanciare un messaggio di solidarietà sull’importanza dello stare a casa come scelta da prendere per la cura di se stessi e degli altri e per sottolineare che stare a casa non significa essere soli.

Con la campagna social #DistantiMaUniti il ministero per le politiche giovanili e lo sport intende coinvolgere tutti i cittadini; l’obiettivo è creare sui social dei collage di foto da parte degli utenti, una sorta di catena umana virtuale che unisce le persone anche nella distanza, per farle sentire vicini senza toccarsi, rivendicando con forza il senso di appartenenza ad una comunità.

Numerosi gli sportivi della provincia di Savona che vi hanno aderito, pubblicando le proprie immagini sui social network. Tra le più note ci sono l’ostacolista e sprinter alassina Luminosa Bogliolo (foto sopra), la nuotatrice Erica Musso e la sincronetta Domiziana Cavanna.

Erica Musso

Domiziana Cavanna