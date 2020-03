Lorenzo Bianco 110 e lode, laurea via web per il pallanuotista della Rari Nantes Savona

Savona. Nonostante la quarantena forzata che in Italia sta costringendo tutti a casa per evitare il diffondersi del Coronavirus, in ogni ambito della società si cerca di andare avanti, seppur a distanza.

Vale anche per chi sta portando a termine il proprio percorso di studi e da tempo aveva fissato sul calendario la data della laurea. A differenza dello sport, che per forza di cose si è dovuto fermare, le attività didattiche stanno proseguendo, ad ogni livello.

Così, mentre la sua Rari Nantes Savona è ferma dal 7 marzo, giorno della partita giocata a Siracusa, Lorenzo Bianco si è potuto concentrare su un altro capitolo della sua vita: la discussione della tesi di laurea.

Lorenzo ha frequentato il liceo scientifico Martin Luther King di Genova e, a soli 21 anni, ha conseguito la laurea in Ingegneria Industriale con la tesi “Definizione di una piattaforma di analisi delle prestazioni di un distretto energetico”, presso il Campus Universitario di Savona della Scuola Politecnica dell’Università degli studi di Genova. Oggi ha terminato il corso di laurea magistrale in Energy Engineering.

Questa mattina Lorenzo, che tra tre settimane compirà 25 anni, vestito in giacca e cravatta tra le mura domestiche, ha discusso la tesi in videoconferenza, in diretta Facebook. L’esito è stato il migliore possibile: 110 e lode con dignità di stampa.

Niente stretta di mano con la commissione, abbracci e festeggiamenti con parenti, amici e compagni di corso, ma l’esperienza è stata comunque emozionante. I momenti delle celebrazioni in compagnia sono soltanto rinviati. Così come le prossime partite, nelle quali Bianco, con la calottina numero 9, tornerà a difendere i colori biancorossi in Serie A1.