Loano, sospeso fino a data da destinarsi il mercato settimanale del venerdì

Loano. Sospeso fino a data da destinarsi il mercato settimanale di Loano.

A seguito di un confronto con i rappresentanti sindacali delle categorie commerciali, l’amministrazione comunale loanese ed il comando di polizia locale hanno stabilito di sospendere il mercato che si tiene ogni venerdì mattina in via Manzoni, piazza San Francesco, via delle Caselle e piazza Valerga.

La misura è stata adottata alla luce di quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 9 marzo. Il Dpcm impone misure volte ad evitare assembramenti, la necessità di rispettare il metro di distanza tra persone e, nel caso delle manifestazioni all’aria aperta, il presidio dei varchi di accesso e ingressi contingentati.

La disposizione dei banchi del mercato di Loano non consente di ottemperare in toto a tali prescrizioni e perciò Comune e polizia locale, informati i rappresentanti delle categorie, hanno stabilito di sospendere lo svolgimento del mercato a partire già da venerdì 13 marzo prossimo.