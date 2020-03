Loano, prova a fuggire per evitare il posto di blocco: pusher fermato e arresto dai Carabinieri

Loano. Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio e nel quadro delle attività volte a contrastare il degrado urbano connesso al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, i Carabinieri, domenica sera, hanno arrestato un 21enne milanese residente a Loano.

Il giovane pusher, già pregiudicato, dopo un maldestro tentativo di evitare un posto di controllo al confine tra i comuni di Borghetto e Loano, è stato fermato e perquisito.

Dal suo controllo sono spuntate alcune dosi di eroina (circa 5 grammi). La perquisizione pertanto è stata poi estesa al suo domicilio loanese dove i Carabinieri hanno trovato un etto di marijuana e 4 grammi di hashish oltra ad un bilancino di precisione di quelli comunemente utilizzati dai pusher per la pesatura dello stupefacente. L’arrestato, che ha passato il week end in camera di sicurezza, stamane dovrà rispondere in Tribunale, dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Prosegue, intanto, l’attività di controllo del territorio che ha già fatto registrare in settimana diversi arrestati e denunciati in materia di droga, nei comuni rivieraschi sotto la competenza della compagnia dei Carabinieri ingauni.