Loano piange la scomparsa di Sergia Savioli

Loano. Loano dice addio ad uno sei suoi personaggi più conosciuti ed apprezzati. Si è spenta questa notte, all’età di 82 anni, Sergia Savioli, storica commerciante molto conosciuta anche e soprattutto per la sua attività di astrologa.

Savioli aprì la sua attività nel 1968: il suo primo negozio, lungo la via Aurelia, fu sia una boutique che una tintoria. Nel 1970 il primo trasferimento in via Stella e la decisione di concentrarsi unicamente sull’abbigliamento. Nel 2007 la “Boutique Sergia” si trasferì definitivamente in piazza del Pozzo (la sua ultima sede sino alla chiusura definitiva avvenuta nel 2012).

Accanto alla sua professione di commerciante, come detto, Sergia Savioli portò avanti la sua passione per l’astrologia. Una curiosità, quest’ultima, nata nel 1975. Le stelle l’avevano sempre incuriosita, ma a farle venire voglia di studiare ed approfondire la materia era stato un amico medico, che le regalò un trattato sulla materia.

Dopo un periodo di studio, arrivò anche l’esordio con i media: prima con la storica emittente radiofonica di Radio Tril e successivamente con l’emittente televisiva di Tele Tril (gestita da Nicola Vaccarezza, padre dell’ex primo cittadino loanese e oggi consigliere regionale Angelo Vaccarezza). Inizialmente avrebbe dovuto avere uno spazio serale di poco più di un’ora. Ma poi il programma si rivelò un successo tale rendere necessario uno spazio ben più ampio rispetto a quello previsto dal palinsesto originale. Dagli studi delle TV locali ai salotti i quelle nazionali il passo fu breve: per molti anni, infatti, Sergia Savioli fu ospite fissa di programmi di primo piano di moltissime emittenti nazionali sia pubbliche che private.

Dopo la chiusura dell’attività commerciale loanese (rimasta aperta per quarantaquattro anni), Savioli continuò a lavorare sul territorio grazie ai mercatini di antiquariato e ovviamente alla sua attività di astrologa e alla lettura dei tarocchi.

Il rito delle esequie si svolgerà mercoledì 11 marzo alle ore 15 sul sagrato della Parrocchia San Giovanni Battista in Loano in forma strettamente privata. Dopo la funzione la cara salma proseguirà per l’ara crematoria.