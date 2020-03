Loano piange la scomparsa di Primo Ramella

Loano. Lutto a Loano per la scomparsa, all’età di 81 anni, del rag. Primo Ramella.

Ramella aveva lavorato presso la banca San Paolo nelle sedi di Loano e Borghetto Santo Spirito. Lascia la moglie Maria e i due figli, Piergiorgio e Antonella.

Gli amici lo ricordano come “un uomo di rara bontà e rispetto per il prossimo, di grande intelligenza e cultura, che emanava una forza serena di carattere e una distinta personalità”

Per ordine della Presidenza Consiglio dei Ministri non saranno celebrati i funerali, mentre il rito delle esequie si svolgerà martedì 24 marzo alle ore 11 sul sagrato della Parrocchia dei Padri Cappuccini di Loano in forma strettamente privata.

La famiglia, infine, rivolge un particolare ringraziamento alla signora Daniela “per l’amorevole assistenza”.