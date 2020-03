Loano. Sono cominciate dai parchi e dalle aree gioco per bambini le operazioni di sanificazione predisposte dall’ufficio ambiente del Comune di Loano per cercare di contrastare la diffusione del coronavirus.

“La diffusione del virus avviene, tra l’altro tramite l’uso di oggetti e attrezzature che precedentemente sono venuti a contatto con persone infette – ricordano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore all’ambiente Manuela Zunino – Per questo motivo, abbiamo ritenuto possa essere un utile strumento di prevenzione la pulizia (tramite sanificazione e disinfezione) dei giochi dei bambini presenti nei parchi cittadini”.

di 5 Galleria fotografica Al via la sanificazione dei parchi gioco di Loano









Gli interventi sono stati affidati alla cooperativa sociale Arcadia di Albenga, i cui addetti già a partire da questa mattina hanno effettuato la disinfezione dello spazio giochi Pollin di corso Roma; del parco Don Leone Grossi di via Petrarca; del parco Giardino delle Rose in via Ponchielli; dell’area giochi in via dei Gazzi; dei giardini dei Lavatoi in via alla Chiesa; dei giochi nei pressi della fontana all’angolo tra corso Europa e via Cesarea; dello spazio della pineta di via Pirandello; dei giochi in piazza Caduti a Verzi; dei giochi dell’silo “Simone Stella”; di quelli nei giardini di via Sant’Agostino.

Sottoposta a sanificazione anche la palestra di calisthenics situata sul lungomare.

Nei prossimi giorni verranno effettuati specifici interventi di lavaggio anche nelle strade cittadine.