“Lo spettacolo più bello sarà ritrovarci…”: un messaggio dal mondo della cultura e dello spettacolo

Savona. Nel buio di questa emergenza sanitaria, con misure e provvedimenti restrittivi pesanti ma necessari, ecco apparire un primo raggio di sole… Arriva da uno dei settori più colpiti dagli effetti del coronavirus, ovvero quello della cultura, del teatro, del cinema e dello spettacolo, messo in ginocchio da questa epidemia e dalle restrizioni in vigore. Non andare al cinema, al teatro, non potersi aggregare per iniziative e manifestazioni di varia natura rappresenta un colpo durissimo, lo sappiamo, un colpo al cuore…

“Lo spettacolo più bello sarà ritrovarci…”: questo il messaggio di speranza che arriva dal Teatro Nazionale di Genova che è rimbalzato con forza in tutta la Liguria e nel savonese. Un messaggio fatto proprio anche da uno dei paesi che ha nel suo Dna assoluto il teatro e la recitazione, ovvero Borgio Verezzi, patria del festival teatrale e che solo pochi giorni fa aveva lanciato l’anteprima della prossima stagione.

Un messaggio che è stato rivolto ai genitori e ai ragazzi della Compagnia Teatrale il “Barone Rampante”, costretto come tanti altri a bloccare ogni lezione, ogni attività, ogni prospettiva…

Certo, chissà quando sarà finita questa situazione emergenziale, chissà quando si potrà ritornare alla vita di tutti i giorni, in tanti si chiedono… Difficile dirlo ora, proprio nel giorno in cui è scattata la zona rossa a tutta l’Italia, nel giorno in cui tutti si ritrovano a casa, nel giorno nel quale l’applicazione delle regole e dei comportamenti previsti dalle direttive nazionali e regionali saranno attenzionati con estremo vigore.

Tuttavia, seppur nella paura e nella preoccupazione, un messaggio positivo non può che fare bene, guardare al dopo e alla “festa” che verrà è forse altrettanto importante quanto il rispetto delle indicazioni dell’emergenza sanitaria in atto.

“Questa situazione può avere un risvolto positivo: farci capire quanto sono importanti le cose che ora non possiamo più fare, come andare a teatro, portare i figli a lezione, assistere ad uno spettacolo di qualsiasi tipo…” racconta una mamma.

“Ritrovandoci a fare ciò che amiamo di più scoprirermo questa sensazione, impareremo una delle lezioni più importanti della vita…”.

“Lo spettacolo più bello sarà ritrovarci… E tutti insieme festeggeremo, come insieme dobbiamo ora essere forti e consapevoli della situazione, per affrontarla, superarla e vincerla…” conclude.

Ecco le parole di Biagio protagonista del “Barone Rampante” riferite al fratello Cosimo che nonostante vivesse sugli alberi aveva stretto forti relazioni umane:

“Capì questo: che le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone, e danno la gioia che raramente s’ha restando per proprio conto, di vedere quanta gente c’è onesta e brava e capace e per cui vale la pena di volere cose buone”.

(I. Calvino IL BARONE RAMPANTE cap XIV).