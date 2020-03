ll Torneo delle Regioni di calcio a 11 è stato rinviato

La Lega Nazionale Dilettanti, dopo aver preso atto della richiesta pervenuta in tal senso dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, non avendo certezza dei tempi e delle modalità con le quali potrà cessare l’attuale situazione in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, del Torneo delle Regioni di calcio a 11, in programma dal 24 aprile al 1 maggio 2020 nel territorio della provincia di Bolzano.

Nel Comunicato Ufficiale si legge:

“Si comunica che il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

– giusta delega ricevuta dal Consiglio Direttivo di Lega del 9 Marzo 2020;

– preso atto della richiesta pervenuta in data odierna dal Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, Paul Tappeiner, al quale era stata affidata l’organizzazione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 per l’edizione del 2020, circa il rinvio della suddetta manifestazione a causa del perdurare della situazione attualmente esistente anche nell’ambito della Provincia Autonoma di Bolzano in ordine alla emergenza epidemiologica da Covid-19;

– valutata la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, risulterebbero coinvolti nello svolgimento del citato Torneo delle Regioni di Calcio a 11;

– tenuto conto, altresì, che al momento non è possibile prevedere con certezza i tempi e le modalità con le quali potrà cessare la situazione di emergenza, con limitazione anche della libera circolazione delle persone sul territorio nazionale