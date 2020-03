Linda Cerruti, un allenamento particolare tra le mura domestiche: “Stiamo uniti, coraggio Italia”

Noli. La piscina di Savona, così come tutti gli impianti sportivi, è chiusa per l’emergenza Coronavirus. Non potersi allenare è dura per tutti, ma lo è in particolare per gli atleti che dello sport hanno fatto una professione. E ancor di più per chi, tra pochi mesi, parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

È il caso di Linda Cerruti, sincronetta di Noli, tesserata per la Rari Nantes Savona e atleta della Marina Militare.

Linda si allena come può, tra le mura della sua abitazione. E oggi ha postato sulla sua pagina Facebook un video simpatico che la mostra mentre, sulle celebri note di “Eye Of The Tiger” si “allena” con l’ausilio di due barattoli di snack. E, alla fine, si concede un assaggio.

“In un momento così complicato per il nostro Paese ci è richiesto un piccolo ma grande sforzo, è il momento di stare uniti e di fare ciascuno la propria parte. Io continuo così a casa la mia preparazione. Coraggio Italia“. scrive la punta di diamante della Nazionale azzurra.