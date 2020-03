Liguria, l’unione sindacale di base chiede la chiusura di tutti gli uffici della pubblica amministrazione

Liguria. L’Unione sindacale di base (USB) ha inviato al presidente del consiglio e alla ministra della funzione pubblica la richiesta di chiusura di tutti gli uffici della pubblica amministrazione, fatti salvi i servizi essenziali a condizione che siano messi nelle condizioni di operare in sicurezza sia per i lavoratori che per l’utenza. In occasione, l’organo sindacale ha organizzato anche una raccolta firme.

“Di fronte all’evidente contraddizione tra i continui appelli a rimanere a casa e la normale prosecuzione dell’attività lavorativa, passando per la beffa dell’autocertificazione delle ‘comprovate esigenze di servizio‘ qualora si venga fermati nel tragitto casa/lavoro, USB in assenza di una risposta entro 24 ore ricorrerà allo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della PA ed eventualmente allo sciopero ‘per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori’ (art. 2 comma 7 della legge 146 sul diritto di sciopero)”.

“Riteniamo sia contraddittorio e dannoso insistere con gli inviti a rimanere a casa e poi far proseguire la normale attività lavorativa favorendo situazioni che producono concentrazioni di persone – riprendono da USB – Laddove non si possano mettere in atto forme di lavoro da remoto, le lavoratrici e i lavoratori pubblici e quelli delle ditte esternalizzate, devono rimanere a casa fino al ripristino della normalità, con la garanzia del salario e senza l’obbligo di usufruire delle proprie ferie”.

USB invita inoltre i lavoratori a continuare a segnalare in tempo reale le situazioni che si verificano nei territori e nei luoghi di lavoro, al fine di organizzare iniziative/mobilitazioni specifiche per i singoli settori e/o unità lavorative.

“I servizi essenziali devono essere messi nelle condizioni di operare in sicurezza sia per la tutela della salute dei lavoratori che per l’utenza – concludono dall’organo sindacale – per questo motivo è urgente che vengano emanate disposizioni chiare e dettagliate che obblighino i dirigenti dei luoghi di lavoro della PA ad adempiere all’adozione di misure di prevenzione e protezione, collettive ed individuali (DPI) adeguate”.