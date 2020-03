Lettera aperta alla ministra Azzolina di uno studente del Ferraris Pancaldo

Preg.ma dott.ssa Lucia Azzolina,

oggi abbiamo tutti una vita molto frenetica… parliamo, parliamo ma chi ascolta veramente?

E poi vogliamo sempre troppe cose come se fossimo alla ricerca di una ricchezza nascosta che non riusciremo mai a trovare e non ci accorgiamo che la vera ricchezza siamo noi!

Ho quindi molto apprezzato nel Suo ultimo discorso il ringraziamento che ha dedicato a noi studenti, ma soprattutto la considerazione rivolta al nostro lavoro che comunque con l’aiuto dei prof. continua!

Sono un alunno della 5^ C del I.I.S.S. Ferraris Pancaldo, sarei onorato che rivolgesse la Sua attenzione ad una iniziativa organizzata dall’Istituto alla quale io sto collaborando in qualità di attore e cantante: una trasmissione radio prima dell’inizio delle lezioni online.

https://ferrarispancaldo.edu.it/index.php/radio-ferraris-pancaldo-sempre-aperto/901-radio-ferraris-pancaldo-sempre-aperto

Dopo alcune trasmissioni sono stato interpellato da un giornalista, che mi ha intervistato per conoscere come trascorre la giornata uno studente. Ho espresso le mie riflessioni, trasmesso i miei pensieri, ho lanciato un messaggio di speranza e nello stesso tempo le preoccupazioni per un esame “insolito” con regole non ancora ben definite.

La scuola per me non è solo un edificio, ma è il calore di tutte le persone che vi si incontrano ogni giorno e che ci arricchiscono con le loro esperienze.

In questi momenti particolarmente tristi e difficili riscopriamo il dono e la magia della vita e riaffiorano affetti e valori profondi come la famiglia.

Sono certo che la Sua sensibilità saprà valorizzare oltre alla nostra preparazione il percorso già avviato con i nostri docenti per diventare cittadini consapevoli.

La ringrazio dell’attenzione che vorrà riservarmi, spero vivamente di aver dato un piccolissimo aiuto a tutta la nostra scuola.

Con cordialità Gabriele Amenduni