L’Ente Sportivo Msp Italia apre uno sportello psicologico online per il Coronavirus

Regione. Apre, in maniera virtuale ovvero online, uno sportello d’ascolto per fornire aiuto psicologico in questi giorni di emergenza Coronavirus. Lo sportello, creato dal comitato ligure di Msp Italia, sarà coordinato dalla dottoressa Berardi.

L’iniziativa nasce da un’idea del presidente di Msp Italia Gianfrancesco Lupatelli aiutato nella stesura dalla segretaria Alessandra Caligaris. A collaborare con il progetto ci sarà anche la psicologa e psicoterapeuta Sabrina Dattilo, “fin da subito entusiasta all’idea”, come spiegano da Msp.

Si potrà accedere allo sportello tramite colloqui telefonici riservati. Lo sportello prevede: una presa in carico precoce che ha lo scopo di attenuare le reazioni di stress acuto, di ridurre il rischio di sintomatologie post traumatiche e fornire indicazioni all’utenza sulla gestione psicologica del problema; la percezione del rischio che può essere distorta e amplificata sino a portare condizioni di panico che non sono quasi sempre del tutto ingiustificate, ma aumentano il rischio perché portano a comportamenti meno razionali; assistenza alla luce del Dpcm 9 Marzo 2020 varato dal Governo, ed a tutti gli aggiornamenti che si susseguono; assistenza per tutti i soci affiliati Mspitalia.

Chiunque voglia accedere al servizio può contattare i numeri 3462351580 e 3492834070.