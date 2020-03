Lega Nazionale Dillettanti: sospesi tutti i campionati regionali e provinciali

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 con il quale viene disposto, all’Art. 1/c), che “sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Rresta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad

effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusionedel virus COVID-19 tra gli atleti, tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della

raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

Rilevato che dallo stesso emergono ulteriori incombenze a carico delle Società ospitanti le gare a “porte chiuse”, incombenze di cui si rende necessario approfondire i processi organizzativi atti aporle in essere nelle modalità dovute;

Considerato che il tempo a disposizione prima delle gare del prossimo fine settimana per svolgere

questo tipo di approfondimento pare non sufficiente.

Considerato, inoltre, che nella giornata di lunedì 09 marzo 2020 si terranno il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e quello del Comitato Regionale Liguria che si occuperanno

principalmente dell’argomento COVID-19 (“Coronavirus”);

si dispone la sospensione di tutta l’attività ufficiale organizzata dal Comitato Regionale Liguria e dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuale, ivi compresi i raduni di selezione delle Rappresentative, dalla data odierna a tutta la giornata di giovedì 12 marzo 2020.

Con un prossimo Comunicato Ufficiale verranno emanate le disposizioni in merito alle modalità dei recuperi delle giornate di Campionato.