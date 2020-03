Le bellezze naturali e storiche del territorio sono tutte online: ecco il nuovo portale Visit Toirano

Toirano. Si chiama “Visit Toirano” il nuovo portale che permetterà ai navigatori di tutto il mondo di “conoscere le bellezze naturali e storiche del nostro paese”. Il progetto è stato lanciato dal consigliere di minoranza Roberto Bianco e si propone di raccontare la storia della cittadina del Val Varatella “dalla preistoria ai giorni nostri attraverso uno scenario favoloso come il territorio di Toirano”.

“In un periodo di profonda crisi che riguarda diversi settori , mi sono posto l’obiettivo di offrire un contributo al paese e alle attività presenti nel nostro territorio. Per questo motivo ho deciso di dar vita al sito Internet ‘Visit Toirano’, ancora in fase di costruzione, visionando il quale si potranno conoscere le bellezze naturali e storiche del nostro paese”.

Ma non finisce qui: in lavorazione c’è anche il portale “Outdoor Toirano”, che rappresenta “la posa della prima pietra per il progetto di sport all’aperto. Toirano, oltre ad avere un centro storico che affonda le radici nel lontano medioevo, può vantare un paesaggio stupendo, grazie ai rilievi suggestivi che lo circondano, con dorsali dolci e arrotondate, con formazioni rocciose di origine carsica che hanno dato forma alle nostre amate grotte. Proprio grazie alla morfologia variegata del territorio, Toirano può rappresentare lo scenario ideale per dar vita ad un ‘parco outdoor’ che oltre a rilanciare il turismo aumenterà di certo la visibilità del paese e potrà contribuire a sostenere le attività locali, e perché no, rilanciarne di nuove”.

“Il mio rappresenta un progetto ambizioso, ma sono certo che otterremo i risultati sperati. Grazie all’aiuto di Antonella Cirasola che si occuperà della parte riguardante i sentieri e la sezione dedicata al trekking, nonché al supporto prezioso di Matteo Richero, giovane appassionato di mountain bike e arrampicate, e di Riccardo Richero, trail builder che si é prodigato nel ripristinare i sentieri adatti ad attività di mountain bike, e al coordinamento dell’ingegner Carlo Ricca, siamo riusciti a dar forma a questo progetto. Inoltre, grazie alla pagina dedicata alle ‘Attività commerciali’ chiunque potrà pubblicizzare l’attività sul nostro territorio. Il sito è appena nato e sarà oggetto di aggiornamenti: l’indirizzo è www.visittoirano.com”.