Alassio. Continuano ad Alassio i lavori del primo dei due lotti per il rifacimento di passeggiata Ciccione. Dopo la rimozione della vecchia pavimentazione e il sopralzo del livello della passeggiata stessa, per la messa a norma delle cabine sottostanti, si sta per procedere con la posa della pavimentazione nel primo tratto.

Nel frattempo va concludendosi l’intervento sul muro di via Cazulini, intervento resosi necessario (100mila Euro) per ridurre la frana che si era verificata durante i recenti eventi alluvionali.

Foto 2 di 2



Stamani invece sono state posizionate nuove fioriere con palme e arbusti in piazza Quartino nei pressi della postazione Bancomat. La funzione, oltre a quella di decorare il marciapiede della piazza, è anche quella di dissuadere dalla sosta selvaggia segnalata in più occasioni dalla polizia municipale.​