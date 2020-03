L’associazione “Chicchi di riso” dona generi di prima necessità al San Paolo di Savona

Savona. Questa mattina l’associazione “Chicchi di riso” insieme ad amici e amiche ha consegnato ai medici e infermieri dell’ospedale San Paolo di Savona generi di prima necessità.

L’associazione “Chicchi di riso” onlus, presieduta da Enzo Grenno, ringrazia “tutto il personale dell’ospedale San Paolo di Savona per il grande, impegnativo e qualificato lavoro che sta svolgendo in questo particolare momento di emergenza per debellare il mortale coronavirus”.