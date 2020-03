L’annuncio di Caprioglio: “Costa Luminosa se ne andrà e non arriveranno altre navi”

Savona. “Sono soddisfatta che la mia richiesta che la nave Luminosa, una volta terminate le operazioni di sbarco di passaggeri e parte dell’equipaggio, lasciasse il porto di Savona sia stata accolta da Neil Palomba”. Lo annuncia il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

Cambia dunque di nuovo il destino di Costa Luminosa, che inizialmente doveva andarsene entro lunedì mattina e poi sembrava invece destinata a rimanere a Savona per la quarantena di un centinaio di membri dell’equipaggio. Al termine del vertice di questa mattina si è deciso di trasferire la nave altrove. Ancora da stabilire, però, il porto di destinazione di Luminosa, così come le tempistiche precise della partenza: prima bisognerà attendere che terminino gli sbarchi e la sanificazione.

“L’AD di Costa Crociere ha confermato che al termine delle operazioni, anche di sanificazione, Luminosa lascerà la nostra città – conferma il sindaco – e mi ha rassicurato che nessuna altra nave della flotta Costa Crociere, attualmente in navigazione, effettuerà scali per lo sbarco passeggeri, come previsto dal decreto del MIT, nel porto di Savona. Ringrazio anche il Comandante della Capitaneria di Porto Francesco Cimmino per la vicinanza e il sostegno”.

Sono proseguiti anche questa mattina gli sbarchi protetti da Costa Luminosa, attraccata dalla mattina di venerdì 20 marzo a Savona. È partito il pullman della Croce Rossa con 19 passeggeri olandesi che stanno rientrando nel loro paese, mentre i passeggeri extraeuropei risultati positivi al Covid19 stanno raggiungendo la caserma dell’Esercito Riberi in Piemonte. La notte scorsa sono sbarcati anche i sei italiani che hanno raggiunto via traghetto il proprio domicilio in Sicilia e in Sardegna.

È quanto emerso nel corso della videoconferenza che si è svolta questa mattina per fare il punto sull’emergenza Costa Luminosa, con la partecipazione dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e i rappresentanti del Dipartimento nazionale di Protezione civile, di Costa Crociere, Prefettura e Questura di Savona, Asl2 e del sindaco Caprioglio.

“In 72 ore dall’arrivo della nave a Savona – osserva Giampedrone – tutti i 719 passeggeri che erano a bordo sono stati sbarcati e accompagnati al proprio domicilio o in altre destinazioni protette in altre regioni. Rimangono alcune criticità che stiamo cercando di risolvere e che confermano quanto abbiamo evidenziato dall’inizio di questa emergenza ovvero l’assoluta necessità di completare il più rapidamente possibile le operazioni di sbarco e trasporto protetto di tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio”.

Partiranno oggi in giornata con trasporti via terra gestiti da Costa Crociere anche 221 marittimi, che raggiungeranno destinazioni in Italia e in altri paesi Europei.

La riunione è stata aggiornata oggi alle 16 per capire tempi e modalità del trasferimento di circa 400 membri dell’equipaggio extra europei (indiani, indonesiani e filippini) per i quali Costa Crociere sta organizzando per le prossime ore voli charter non ancora confermati. È stata comunicata anche la presenza a bordo in isolamento di alcuni marittimi positivi al Covid19 (esito di tamponi effettuati a Marsiglia) per i quali il tavolo dell’emergenza sta valutando tempi e modalità dello sbarco e destinazioni, probabilmente in un’altra struttura protetta fuori dal territorio ligure.

Rimangono 8 le persone ricoverate negli ospedali liguri e provenienti dalla nave.

