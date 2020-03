Laigueglia. Situazione relativamente tranquilla questa mattina a Laigueglia davanti all’hotel Garden, in via Torino, dove ieri mattina è deceduta per cause naturali una anziana turista di 88 anni risultata in seguito positiva ai tamponi per il Coronavirus.

Ieri sera, una volta reso noto l’esito del test, è immediatamente scattata la procedura di isolamento della struttura con un’apposita ordinanza del sindaco che ha disposto il sequestro dell’albergo. Per ora comunque il “cordone sanitario” non è imponente come negli ultimi giorni ad Alassio: presenti sul posto il sindaco Roberto Sasso Del Verme, il senatore Paolo Ripamonti, un’auto della polizia municipale e un’ambulanza, che ha portato sul posto i primi operatori “attrezzati” con le consuete mascherine e tute bianche.

Al momento solo uno degli ospiti dell’hotel, un uomo di 78 anni, mostra lievi sintomi di natura influenzale: per precauzione è stato prelevato e trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

“Purtroppo abbiamo avuto questo lutto, ma la situazione è sotto controllo – racconta il sindaco – I pazienti sono monitorati e stanno ricevendo tutte le cure mediche che servono. La zona di quarantena è in sicurezza e tutti gli ospiti sono seguiti, speriamo a breve di poterli riportare nei luoghi di origine. Speriamo anche che ‘grazie’ all’esperienza di Alassio, che ha fatto da ‘apripista’ per questo tipo di situazione, i trasferimenti possano essere fatti con maggiore celerità”.

“Per il momento posso rassicurare che non ci sono ‘pandemie’, il discorso è ristretto all’albergo – prosegue il primo cittadino – Dobbiamo passare questa fase critica con il buon senso della gente, non c’è da avere paura. Speriamo veramente che questa situazione finisca presto. Devo fare i complimenti ai titolari dell’albergo e agli ospiti perché si stanno comportando in maniera molto attenta, scrupolosa e collaborativa: hanno capito la situazione e non abbiamo scene di ‘agitazione’. Certamente è una situazione problematica, ma va presa con lo spirito giusto per quanto si può”.

Tra circa un’ora dovrebbe giungere sul posto anche uno psicologo dell’Asl per un primo screening dei pazienti. A breve, infine, dovrebbero arrivare le pompe funebri per prelevare la salma della turista morta ieri mattina (per cause, lo ricordiamo, non legate direttamente al Coronavirus). A farsi carico dell’operazione sarà un’azienda di Cremona, dato che in zona non è stato possibile trovare l’attrezzatura necessaria per il trasporto in sicurezza di un corpo infetto.

La donna non aveva mai manifestato alcun sintomo del virus. L’anziana faceva parte di una comitiva (composta da quattro persone in tutto) che sarebbe dovuta rientrare questa mattina nel paese di origine. In totale nell’hotel si trovano circa 30 ospiti e 5 dipendenti.