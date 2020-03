Laigueglia, il Comune posticipa l’entrata in vigore delle aree di sosta a pagamento

Laigueglia. L’amministrazione comunale di Laigueglia, nel fronteggiare l’emergenza coronavirus, viene incontro ai bisogni della comunità e sospende la sosta a pagamento nelle “zone blu” che avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° di aprile su tutto il territorio comunale.

In questo modo, si legge nella deliberazione di Giunta, si intende anche favorire l’utilizzo di parcheggi prossimi alle residenze dei cittadini onde evitare/limitare il più possibile gli spostamenti pedonali dal parcheggio all’abitazione.

Dichiara il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme: ”Una misura doverosa, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, al fine di tutelare al massimo la salute dei nostri cittadini, che vuole essere un piccolo segnale di vicinanza ai residenti ed ai titolari di attività che si trovano a dover affrontare un momento particolarmente difficile”.

“Proseguono, inoltre, i controlli in modo serrato da parte di polizia locale e Forze dell’Ordine su tutto il territorio comunale di Laigueglia – conclude il primo cittadino – con un’attenzione particolare anche alle seconde case. Abbiamo anche attivato, tramite la protezione civile e la croce bianca un servizio di supporto a domicilio per persone impossibilitate a muoversi e che prevede la consegna di farmaci essenziali e di beni di prima necessità. Stiamo facendo tutto il possibile non solo per limitare gli spostamenti fuori dal Comune, ma anche all’interno del territorio comunale stesso”.

