Laigueglia, concluso con successo il corso di formazione per tecnici

Laigueglia. Si è concluso a Laigueglia, nella sala auditorium del Centro Seymur, in piazza San Matteo, gentilmente concessa dal Comune di Laigueglia, il corso di formazione per tecnici organizzato dalla Scuola di Formazione Regionale Libertas Liguria, per le discipline di canoa, marcia acquatica, padel, tennis, ginnastica artistica e ginnastica per tutti.

Il corso, della durata di 150 ore, ha preso il via a Savona nella Sala del Coni Point, con gli interventi dei docenti nazionali Libertas, Felicino Vaniglia, Francesca Parodi ed Alessandro Bozza. I lavori sono stati aperti e chiusi dal presidente del Centro Regionale Libertas Liguria Roberto Pizzorno.