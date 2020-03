La vita ai tempi del Coronavirus, Luca: “Mi dedico all’orto, sento il mare in questo assurdo silenzio”

Per inviarci le vostre storie scriveteci o mandateci foto a comunicati@ivg.it, mandateci i vostri audio su WhatsApp al 393/9101200, taggateci nelle vostre storie Instagram! – CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE STORIE

Buongiorno,

Io ho la fortuna di vivere in una casa con un piccolo orto, per cui in questo periodo di restrizioni ho comunque sono impegnato.

La mattina la dedico a curare l’orto, dopo pranzo una pennichella in giardino con il rumore delle onde del mare che si infrangono sulla riva del mare che posso ascoltare in questo assurdo silenzio; poi mi dedico un po’ allo studio fino all’ora di cena e dopocena TV o musica fino all’ora della nanna.

Ciao #iorestoacasa

Luca