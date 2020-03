La vita ai tempi del Coronavirus, l’infermiera Stefania: “Anche noi abbiamo paura, ma non molleremo mai”

Per inviarci le vostre storie scriveteci o mandateci foto a comunicati@ivg.it, mandateci i vostri audio su WhatsApp al 393/9101200, taggateci nelle vostre storie Instagram! – CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE STORIE

Alcune sere fa una cara amica e collega con cui ho condiviso le gioie ed i dolori della Medicina, mi ha scritto “Fino a qualche giorno fa ero solo arrabbiata per questa situazione ora sono proprio preoccupata e ho paura…”. Mi si é gelato il sangue….

Ebbene sì… Anche noi operatori abbiamo paura… Medici, Infermieri, Oss, Tecnici di laboratorio, Personale delle Pulizie…. Tutti… Tutti abbiamo paura… Perché sto belin di virus continua ad andare avanti, a colpire a destra e a manca.. Ci sentiamo impotenti… Ma non molleremo mai la presa, mai! Andremo avanti, fin quando ce ne sarà bisogno…. Ma abbiamo paura… Siamo umani anche noi…

La gente deve però capire che DEVE STARE A CASA!! Ho visto gente andare a correre che prima manco sapeva allacciare un paio di scarpe da ginnastica… Vi prego STATE A CASA!

Un abbraccio virtuale a tutti i Colleghi… Tutti, nessuno escluso… Ora é virtuale ma appena il bastardo sarà sconfitto, voglio abbracciarvi uno ad uno ♥

Con l’occasione ringrazio TUTTE le sartine che stanno cucendo mascherine di protezione in cotone… Grazie di cuore… Siete speciali per noi..

Grazie a Simona, Donatella, Giulia e tutte le donne per il fantastico lavoro che stanno facendo…. Il vostro prezioso aiuto ci da una carica in più ♥

Stefania

Infermiera all’Ospedale S. Paolo di Savona