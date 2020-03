La vita ai tempi del Coronavirus, la piccola Camilla: “Non vedo la nonna da 20 giorni, faccio danza in streaming”

Per inviarci le vostre storie scriveteci o mandateci foto a comunicati@ivg.it, mandateci i vostri audio su WhatsApp al 393/9101200, taggateci nelle vostre storie Instagram! – CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE STORIE

Mi chiamo Camilla, frequento la quinta elementare ed è da più di un mese che non vado a scuola.

Per la vacanze estive? No.

Per le vacanze di Natale? No.

Perchè ho fatto una brutta influenza? No.

Non vado a scuola perchè in Italia e nel mondo è scoppiata una “pandemia da Coronavirus.” Fino a qualche giorno fa, non sapevo cosa volessero dire queste due parole, ma, sentendole ripetere tante volte al telegiornale, ho iniziato a capire…

Purtroppo, a causa del Coronavirus, non vedo mia nonna da più di 20 giorni. Questo perchè lei abita a Genova, ed è vietato spostarsi.

Ora, quando papà va a fare la spesa, si porta dietro mascherina e disinfettante e sta ad 1 metro di distanza dagli altri.

Ho parlato tramite videochiamata con la mia amica Alessia, mamma non mi aveva mai prestato il suo cellulare, ma “In questo caso sì..” mi ha detto. Poi ho fatto lezioni in streaming di danza e la maestra ci ha insegnato una bellissima coreografia. Spero proprio di ballarla al saggio di giugno.

Non vedo l’ora di tornare a scuola e di spiegare ai miei compagni la ricerca che ho fatto su Fabrizio De Andrè, per raccontare a loro tutto quello che ho scoperto su questo bravo cantautore, mi piacerebbero anche leggere i testi di alcune sue canzoni, parlano della bellezza delle cose semplici.

Io spero di dimenticare queste due nuove parole che con il tempo ho imparato a memoria: Pandemia e Coronavirus.

Camilla