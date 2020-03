La vita ai tempi del Coronavirus, Ale e Vic: “Leggiamo libri insieme via Skype”

Per inviarci le vostre storie scriveteci o mandateci foto a comunicati@ivg.it, mandateci i vostri audio su WhatsApp al 393/9101200, taggateci nelle vostre storie Instagram!

Siamo La compagnia dei lettori, un gruppo di lettura che si riunisce ogni primo martedì del mese alla Feltrinelli Point di Savona. Il Coronavirus ha rivoluzionato completamente le nostre attività. Abbiamo dovuto fin da subito rinunciare ai nostri incontri, ma dato che, in questo periodo, leggiamo più del solito, è cresciuto il desiderio di condividere con gli altri le nostre letture solitarie.

Abbiamo perciò indetto la prima riunione via Skype. La proposta ha spaventato molti, che non conoscevano il mezzo. Alcuni di noi hanno realizzato dei videotutorial per aiutare gli altri a creare il proprio account oppure a recuperare le proprie credenziali.

Martedì 17 marzo alle 19.45 ci siamo ritrovati in videoconferenza su Skype. È stato molto emozionate rivedersi, poter raccontare del libro che si è letto o che stiamo leggendo, cosa ci ha emozionato, sentire l’opinione dell’altro sulla stessa lettura.

L’ultima volta che ci eravamo ritrovati è stato il 4 febbraio: rivedersi e parlare fra noi ha alleggerito la nostra mente e il nostro cuore. Sono proprio questi piccoli gesti che ci aiutano ad affrontare il lungo e solitario periodo che stiamo vivendo. Il libro è un luogo meraviglioso dove potersi tuffare e condividere la lettura ci fa sentire meno soli.

Grazie ancora

Alessandra e Victoria per La compagnia dei lettori