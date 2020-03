La Granfondo di Alassio scalda i motori: meno di due settimane al via

Alassio. Domenica 23 febbraio si è svolta la Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre, manifestazione che ha riscontrato davvero un bel successo di partecipanti provenienti non solo dall’Italia, ma anche dall’estero. Ma gli appuntamenti organizzativi del Gs Alpi in Liguria non finiscono qui: domenica 15 marzo si svolgerà infatti la Granfondo di Alassio, che sarà quindi una sorta di rivincita dopo la gara di Laigueglia, con due percorsi che si preannunciano davvero impegnativi.

Contrariamente a quanto riportato nelle scorse settimane, la Granfondo di Alassio ha subito una variazione del percorso, in quanto la carovana dei ciclisti attraverserà anche la città di Imperia. Il cambiamento è stato dettato da aspetti legati alla sicurezza rispetto al tracciato precedentemente proposto.

Anche la Granfondo di Alassio presenta un arrivo in salita, ma sarà molto più duro rispetto a quello di Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre. La manifestazione del 15 marzo terminerà infatti sulla cima del Santuario della Madonna della Guardia, uno tra i più grandi luoghi di culto in Europa. La salita presenta delle pendenze davvero difficili, ma in vetta sarà possibile rifocillarsi e ammirare un paesaggio eccezionale.

Il Santuario sarà l’arrivo di entrambi i percorsi di Granfondo Alassio: i ciclisti potranno infatti gareggiare sia su un tracciato di 68 chilometri per 1.590 metri di dislivello, sia sul tracciato di 109 chilometri per 2.400 metri di dislivello. La partenza è prevista per le ore 9,30 del mattino in Corso Dante Alighieri. Non c’è molta pianura in un territorio del genere, tant’è vero che un’altra ascesa molto impegnativa da affrontare sarà quella del Testico, che stuzzica la fantasia di tutti gli scalatori.

Per iscriversi e per avere tutte le informazioni su Granfondo Alassio è possibile visitare il sito https://www.granfondoalassio.it.