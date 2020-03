Cairo Montenotte. Come annunciato i primi fiocchi di neve stanno scendendo in Val Bormida, con un deciso colpo di coda dell’inverno che ha portato, in questi giorni, le temperature vicine allo zero. La neve, come previsto, è arrivata anche Bardineto.

La dama bianca sta cercando di ammantare strade e prati nella quiete dell’emergenza da coronavirus, per la gioia dei bambini che, però, potranno solo guardarla dalle finestre di casa.

Non si prevedono accumuli significativi, la perturbazione dovrebbe essere debole e la quota neve, in serata, sembra destinata ad alzarsi verso gli 800 metri.