“Io resto a casa, ma presto tornerò protagonista in campo”: il messaggio dei Giovanissimi della Veloce

Savona. Così come tutti gli sportivi d’Italia, in questi giorni anche i calciatori della FBC Veloce 1910, per evitare la diffusione del Coronavirus, devono restare nelle proprie abitazioni, lontani dal campo sportivo e dai compagni di squadra.

Il richiamo del pallone e la voglia di fare gruppo, però, si fanno sentire in maniera forte, mentre si trascorre il tempo chiusi tra le mura della propria abitazione.

I componenti della squadra granata Giovanissimi provinciali 2005/06, così, mostrandosi distanti ma uniti, hanno realizzato un video nel quale giocatori, allenatori e dirigenti palleggiano e ribadiscono il messaggio: “io resto a casa, ma presto tornerò protagonista in campo”.