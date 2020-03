Investire nel trading valute anche ai tempi del coronavirus

La digitalizzazione e l’avvento di internet ha determinato ampie possibilità di investimento anche per il piccolo e medio trader, permettendo di entrare in mercati di ampia portata come quello del trading valute. Oggi basta accedere a un broker autorizzato come eToro per avere una visione completa del mondo delle valute e operare con le dovute attenzioni. Infatti anche in momenti storici particolari come quelli odierni, si possono profilare opportunità di guadagno e quindi cogliere l’occasione di possibili investimenti. Ogni forte evento, persino l’epidemia globale di coronavirus, genera una diretta influenza sul mercato, producendo scossoni che alterano gli equilibri economici e sociali, aprendo nuovi orizzonti. Investire nel mondo delle valute può essere una valida opportunità anche se bisogna essere sempre prudenti e mantenere delle regole da tenere ben in mente quando si effettua un investimento. Infatti non deve mai mancare: una gestione diversificata del portafoglio, un orizzonte temporale coerente con obiettivi specifici e la gestione della propria emotività.

Cos’e il trading valute: il mercato del Forex

Il mercato delle valute o conosciuto anche come il Foreign Exchange Markets, o più comunemente come Forex, è il mercato tra i più grandi al mondo e soprattutto è interessante per una serie di caratteristiche che offrono opportunità di investimento anche in momenti storici particolari. Sarà possibile operare sull’acquisto e vendita di coppie di valute e ottenendo un guadagno sul loro differenziale. Il Forex prevede un’alta operatività, con scambi che vengono effettuati ogni giorno con oltre 5 miliardi di dollari, e un volume di affari pari a 2 trilioni di dollari. Inoltre il mercato delle valute non esiste fisicamente in un luogo preciso, ma viene identificato come OTC, termine che può essere tradotto come over the counter, che identifica un’attività che si svolge al di fuori dei normali mercati tradizionali. In base a queste caratteristiche sarà possibile operare 24 ore al giorno e 5 giorni su 7, sulle valute principali, mentre se si sfruttano le differenze di fuso orario si può fare trading sulle valute secondarie anche durante i week-end.

Perché operare con il trading valute

I vantaggi di investire nel mondo del Forex sono differenti, sia dal punto di vista degli strumenti finanziari, sia per ciò che concerne le strategie con cui operare. In primo luogo, oggi non è più necessario disporre di capitali elevanti per poter ottenere un vantaggio economico, ma basteranno anche delle somme minime senza quindi rischiare una parte sostanziosa dei propri risparmi, grazie a strumenti finanziari come i CFD e la leva. I contract for difference sono delle forme di derivati attraverso i quali si sottoscrive un vero e proprio contratto di acquisto o di vendita con il broker su un asset che riproduce quello sottostante, ma senza averne le titolarità. I CFD sfruttano la leva finanziaria, ovvero una sorta di finanziamento offerto dal broker, attraverso il quale sarà possibile ottenere un’esposizione economica maggiore. Se per esempio si volesse acquistare un controvalore di 10.000 € di un titolo con una leva di 20:1, basterà impegnare la somma di 500 € e non tutto il controvalore, avendo comunque un’esposizione pari all’asset sottostante. Il trading valute con i CFD porta a una serie di vantaggi, dato che si potranno ottenere dei profitti anche con minimi spostamenti del prezzo delle valute, ma è anche rischioso. Infatti l’esposizione finanziaria si determina non solo per i guadagni, ma anche in caso di una valutazione sbagliata e quindi di perdita economica. Inoltre l’applicazione dei CFD sulle valute permette di effettuare strategie di trading a breve termine, come lo scalping e il trading intraday, operando sia in fase di mercato positivo sia nella situazione inversa. Infatti se si ipotizza che il trend sia ascendente si potrà optare per una posizione long, mentre nel caso in cui si ipotizza un’inversione del valore di un asset si potrà aprire una pozione short o di vendita. Infine anche i costi che si applicano dai broker come eToro sono ridotti, dato che non verrà richiesta una commissione ma uno spread sul differenziale tra acquisto e vendita.

Il trading valute al tempo del coronavirus

Il mercato delle valute può essere una valida opportunità di investire anche in un momento particolare, come si può evidenziare anche dallo spread che si sta creando tra euro e dollaro a causa del coronavirus. Il trading valute permette ampie occasioni di diversificare gli investimenti ma è importante ricordare che la volatilità di questi mercati resta sempre molto elevata. Gli strumenti per operare sono diversi e grazie alle applicazioni mobile di trading sulle valute sarà possibile eseguire gli investimenti in qualunque momento e in qualunque luogo.