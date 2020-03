Intubata da una settimana per il coronavirus: paziente di 27 anni esce dalla Rianimazione

Genova. Tra tanti numeri e le tante notizie che rappresentano un andamento ancora decisamente preoccupante dell’emergenza Coronavirus in Liguria, ecco una comunicazione che rimanda a una buona notizia. La nota arriva dalla direzione dell’ospedale Galliera.

Una paziente di 27 anni, ricoverata il 13 marzo scorso in Malattie infettive e spostata il 16 marzo in rianimazione dove è stata intubata, ieri è stata “stubata”, avviata al risveglio e oggi è stata spostata in area critica in medicina.

Durante il periodo da intubata è stata sottoposta – spiegano i medici – a diversi cicli di pronazione e dopo l’assunzione di nuovi farmaci per l’immunomodulazione (controllo e inibizione delle citochine).

Nella foto in allegato, assieme alla ragazza, la dottoressa Patrizia Guido e a destra il dottor Marco Lattuada, direttore S,C, Anestesia e Rianimazione.