India-Savona. Si è appena svolto a Jaipur (India) il 13° concorso mondiale di Decorazione floreale della WAFA (World Association of Floral Artists) cui hanno partecipato circa 500 persone di 28 paesi in 26 categorie di concorso.

Per l’Italia vi erano 10 rappresentanti dell’IIDFA (Istituto Italiano di Decorazione Floreale per Amatori), socio fondatore della WAFA.

A conquistare la medaglia d’oro ed il Runner up to the Best in Show nei fiori imposti nella categoria “Sradicato, scosso, girato” è stata Carla Barbaglia di Pietra Ligure, presidente dell’ente floreale IIDFA-EDFA Savona /Pietra Ligure. Altre italiane in gara si sono aggiudicate una medaglia d’argento e due menzioni di merito.

La savonese Anna Barbaglia è stata l’unico giudice italiano presente al concorso (i giudici sono di tutti i paesi presenti) e naturalmente non ha giudicato le composizioni delle sue compatriote.

Fortunatamente il concorso si è svolto prima che anche in India si evidenziasse il problema del Coronavirus per cui i partecipanti italiani non hanno avuto problemi di alcun genere ed hanno potuto visitare il Taj Mahal nell’ultimo giorno di apertura prima che venisse chiuso per timore del contagio.

Il prossimo concorso mondiale si svolgerà ad Auckland in Nuova Zelanda fra 3 anni.