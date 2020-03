Incontro tra la Protezione Civile di Andora e l’Aib di Cervo: “Pensiamo a un gemellaggio”

Andora. Dopo l’incendio di San Bartolomeo/Cervo dell’altro giorno, ieri sera la Protezione Civile di Andora ha fatto un debriefing insieme agli amici dell’Associazione antincendio boschivo di Cervo, per scambiare due parole sull’intervento fatto, al fine di migliorare l’affiatamento e l’intesa.

“Un incontro proficuo – fanno sapere – che vuole dimostrare che nel volontariato non esistono confini e barriere, ma solo grande spirito di collaborazione e amicizia. Il nostro motto rimane sempre ‘più siamo e prima arginiamo il problema’. L’incendio boschivo è un problema sempre attuale nel nostro territorio, e come accadde nel 2017, ci ha insegnato che solo unendo le forze anche nelle comunicazioni si può avere ragione in fretta delle fiamme”.

“Questo incontro e solo l’inizio di una lunga e proficua collaborazione – concludono – speriamo che sfoci presto in un gemellaggio”.