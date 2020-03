Il virus non fa paura alle bocce: oltre 140 già iscritti alla Targa d’oro di Alassio

Nonostante le iscrizioni siano aperte solo da pochi giorni e ci sia un po’ di apprensione per quanto sta succedendo a livello nazionale, sono oltre 140 (sui 256 disponibili) i posti già occupati per essere tra i protagonisti della 67ª Targa d’oro di Alassio, la tradizionale gara organizzata dalla Bocciofila Alassina, quest’anno in programma sabato 4 e domenica 5 aprile. Tra le quadrette iscritte c’è anche quella francese del Rumilly, trionfatrice della scorsa edizione. Dal punto di vista del programma, con limitazione a 256, nella giornata di sabato tutte le formazioni scenderanno in campo già alle ore 8 e le sfide degli ottavi (ore 21.15) si disputeranno tutte all’interno del Palaravizza. Domenica le ostilità si riapriranno alle ore 10, con i quarti di finale. Per i primi turni, stante l’indisponibilità della Bocciofila Palasport di Albenga, l’organizzazione utilizzerà, oltre alle sedi abituali (da Diano Marina a Pietra Ligure), anche i campi di Garlenda (un gradito ritorno), Laigueglia e Ceriale. Confermata la location di Borghetto Santo Spirito, che in un primo tempo era in dubbio.

Per il 2° anno consecutivo è prevista la Targa Bis (sempre a quadrette), cui potranno iscriversi solo gli eliminati nei primi due turni. Anche questo tabellone, che manderà in scena i primi due turni di sabato pomeriggio presso il campo di calcio di Bastia d’Albenga (presso Ortofrutticola, vicino al casello autostradale di Albenga), sarà a numero chiuso (128 formazioni).

Procedono spedite anche le iscrizioni agli altri tabelloni. Per la 6ª Targa Rosa, a coppie, già superata quota 25 (su 48 posti a disposizione); 25 sono al momento le adesioni delle formazioni giovanili (due gare quest’anno, Targa Junior Under 18 e Under 15, entrambe a coppie).

Modalità di iscrizione ed elenco aggiornato sono disponibili sul sito boccealassio.it, entrando nella sezione dedicata alla Targa d’oro. Salvo completamento dei posti a disposizione, in pratica c’è tempo sino a domenica 29 marzo.

Aperte, tramite il sistema WSM della Federbocce, anche le iscrizioni alla 2ª Targa Festival, a coppie, gara riservata alle categorie C-D, in programma al Palaravizza a partire da lunedì 30 marzo, con atto conclusivo domenica 5 aprile in concomitanza con le altre finali. In questo caso il numero massimo di formazioni (coppie) accettate è 32, di cui 24 si sono già prenotate.