Il presidente dell’Associazione Forense al tribunale di Savona: “Pronti a valutare strumenti e cautele”

Savona. Una lettera per concordare insieme come proseguire l’attività della giustizia rispettando il decreto del Governo in merito all’emergenza Coronavirus. E’ quella inviata dal presidente savonese dell’Associazione Nazionale Forense al presidente del Tribunale di Savona Lorena Canaparo.

“Formulo la presente per comunicare la mia personale disponibilità, oltre a quella del direttivo e dei colleghi iscritti all’associazione – scrive Giovanni Sanna – per valutare i migliori strumenti e le cautele che Ella ritiene necessari anche ai fini della applicazione dei decreti legge […] Quanto sopra, anche in relazione alle misure che ogni circondario dovrà ritenere applicabili ai fini organizzativi e per la trattazione degli affari giudiziari, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute”.

“Considerata la peculiarità del nostro Tribunale – prosegue la lettera – e l’assenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed in attesa della nomina del Commissario da parte del Ministro della Giustizia, che possa assumere le decisioni previste dall’ordinamento, mi pare doveroso instaurare un proficuo rapporto per lo scambio delle informazioni rilevanti che riguardano la categoria degli Avvocati ma anche i clienti, le loro famiglie ed, in generale, la salute dei cittadini”.