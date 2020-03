Il più giovane marcatore in Champions League

Anssumane Fati Vieria (detto Ansu) è entrato recentemente nella gloriosa storia della Champions League e lo ha fatto dalla porta principale: il giovane talento classe 2002 (Bissau in Guinea il 31 ottobre) del Barcellona, con il gol realizzato a San Siro nella serata di martedì 10 dicembre 2019, è diventato infatti il più giovane marcatore della massima competizione europea.

Una rete che ha sancito l’eliminazione dell’Inter di Antonio Conte dalla Champions: Ansu Fati ha guidato un gruppo di giovani che hanno fatto onore ai Blaugrana, affiancati da veterani esperti nel finale di partita come Vidal e Suarez. Il colpo da biliardo di Ansu ha messo fine alla contesa del Meazza: ma chi è il nuovo golden boy dei catalani, che si dimostrano da sempre dotati di una “Cantera” invidiata in tutto il mondo, la stessa che ha dato negli anni i natali a Messi, Xavi, Iniesta, Piqué e Busquets, naturalizzato spagnolo e con 2 presenze già messe alle spalle nell’Under 21 iberica?

I suoi primi passi calcistici, dopo essere arrivato in Spagna all’età di 6 anni, li ha mossi nel Siviglia prima di passare a 10 anni al Barcellona, nel 2002. Da lì ha iniziato a macinare record con questa stagione che è stata quella della sua consacrazione, con numeri pesanti snocciolati nella Liga prima di questo exploit europeo dal sapore storico. l 24 luglio 2019 Fati ha firmato il suo primo contratto da professionista con i catalani ed il 25 agosto successivo ha fatto il suo esordio fra i professionisti disputando l’incontro della Liga vinto 5-2 contro Betis Siviglia, diventando all’età di 16 anni e 298 giorni il secondo più giovane calciatore del Barcellona ad esordire in prima squadra.

La giornata seguente ha trovato anche la prima rete in carriera in occasione della sfida pareggiata 2-2 contro l’Osasuna, diventando il più giovane marcatore del Barcellona (a 16 anni e 304 giorni), terzo considerando l’intera storia della Liga, piazzandosi alle spalle di Fabrice Olinga (16 anni e 98 giorni) e Iker Muniain (16 anni e 289 giorni). Un talento che i blaugrana hanno voluto blindare e lo scorso 4 dicembre il contratto di Ansu Fati, in scadenza nel 2022, è stato rinnovato fino al 2024 con una super-clausola rescissoria fissata a 400 milioni di euro.

Sicuramente il gol realizzato all’Inter fa apparire Ansu Fati come un predestinato, con la straordinaria possibilità di crescere all’ombra di Leo Messi, insignito proprio la scorsa settimana con il suo sesto pallone d’oro: sarà il giovane guineano il suo erede designato, nel Barcellona e sulla scena del calcio mondiale? Suo padre è l’ex calciatore Bori Fati ed anche i suoi due fratelli Braima e Miguel giocano. Ala sinistra di piede destro, abbina una notevole tecnica di base ad una straordinaria velocità. Dotato di un dribbling bruciante, è anche un ottimo assistman ed ha buone capacità balistiche per cercare la conclusione personale.

Il 23 marzo 2019 ha ricevuto la prima convocazione ufficiale nella squadra B del Barcellona, militante nella Segunda División B, per la partita contro l’Ebro. In pochissimo tempo, come vedete, è riuscito a diventare il più giovane calciatore a segnare in UEFA Champions League, all’età di 17 anni, un mese e 10 giorni, battendo il primato di Peter Ofori-Quaye che resisteva da 22 anni. Il 18 dicembre ha giocato il suo primo Clásico e stabilendo un altro record di precocità divenendo il giocatore più giovane ad averlo giocato. Il 2 febbraio 2020, grazie alla doppietta segnata contro il Levante, diventa il più giovane ad aver raggiunto tale obiettivo nella massima serie spagnola.

Durante le sue partite la sua presenza stride rispetto a quella degli altri giocatori, sembra che un bambino si sia intrufolato in campo e inspiegabilmente riesca a giocare con gli adulti, anzi, meglio degli adulti.Un bambino prodigio di cui si parlerà a lungo.Venendo al calcio nazionale italiano è inevitabile constatare come ci sia sempre un po’ di ritrosia a fare debuttare i giovani calciatori nei nostri campionati, dalla serie D fino alla serie A evidenziando nel contempo che anche noi abbiamo potuto assistito all’esordio di giovani calciatori promettenti come, per citarne uno, l’attaccante Sebastiano Esposito dell’Inter (2002 anche lui come Ansu Fati) visto in campo proprio contro il Barcellona.

Il mancato utilizzo di ragazzi nelle prime squadre di Serie D nonostante che queste ultime siano obbligate a schierare un numero minimo di giovani calciatori ( nella stagione in corso 2019-2020, ad esempio, devono essere obbligatoriamente impiegati 1 calciatore del 1999, 2 del 2000 e uno del 2001) è dovuto ad un fatto culturale e di mentalità che ha da essere rimosso: un obiettivo per cui tanti , tra cui lo scrivente, lottano instancabilmente. Sono così destinati a crollare aspettative e speranza visto che solo i ritenuti più bravi (spesso solo più raccomandati o disposti ad investire) giocheranno a discrezione delle società. Evviva quelle virtuose che credono realmente nella valorizzazione del loro vivaio.