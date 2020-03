Il Coronavirus ferma anche l’Enduro: niente prima prova ad Alassio

La FMI e la Campionato Enduro hanno reso noto tramite un comunicato che non si svolgerà la prima prova del campionato prevista ad Alassio. Di seguito pubblichiamo l’annuncio.

“Con riferimento al Dpcm del 1 marzo, si riporta di seguito l’aggiornamento di alcune delle località interessate dalle restrizioni per il contenimento dell’emergenza Coronavirus:

1 – Comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’)

2 – Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona

Si comunica quindi che sono sospese fino all’8-3-2020 tutte le manifestazioni FMI il cui luogo di svolgimento rientri in una delle suddette località.

Riguardo alle località del punto 2, sono ammesse le attività di allenamento senza presenza di pubblico.

Per quanto concerne il Campionato Italiano Enduro si informa che, a causa di tali restrizioni, la prima prova Under23/Senior in programma ad Alassio (SV)l’8 marzo non verrà disputata.

Eventuale recupero e/o annullamento verrà comunicato successivamente”