Il coronavirus falcidia la provincia di Savona: 5 morti in un giorno, due sono 60enni

Savona. Oggi il coronavirus si è “accanito” particolarmente sulla provincia di Savona, con ben cinque decessi in un’unica giornata.

Come comunicato dalla direzione generale dell’Asl2 savonese, nelle ultime 24 ore cinque persone, tre uomini e due donne, sono state costrette a soccombere di fronte alle complicazioni cliniche portate dal virus che sta colpendo l’intero globo.

Nel presidio di ponente (ossia l’ospedale di Albenga) sono deceduti un uomo di 64 anni e una donna di 78 anni. Nel presidio di levante (ovvero il San Paolo di Savona) sono deceduti un uomo di 77 anni, un uomo di 62 anni e un uomo di 82 anni.

I cinque rientrano nel computo generale che, ad oggi, vede 74 morti complessive in Liguria e conferma il nostro territorio come uno di quelli maggiormente interessati dalla diffusione del virus a livello regionale. In Asl2 sono 86 i pazienti ricoverati, dei quali 11 in terapia intensiva.