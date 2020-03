Scomparsa del professor Giovanni Serafini, il cordoglio del sindaco De Vincenzi: “Grave perdita per la nostra sanità”

Pietra Ligure. Anche il comune di Pietra Ligure, attraverso le parole del sindaco Luigi De Vincenzi, piange la scomparsa di Giovanni Serafini: “La nostra sanità, come quella ligure e nazionale, perde prematuramente un medico che affiancava grandi doti professionali ad una immensa umanità e semplicità di rapporti. Il mio primo pensiero va alla moglie Nicoletta e ai figli Alessandro, Tolomeo e Carolina, ai quali rivolgo le condoglianze mie personali, della mia amministrazione e di tutto il Consiglio comunale”.

“Grande medico e stimato professionista, fino al 2016 e per più di dieci anni Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini del nostro ospedale, è stato un’istituzione e per me un amico e punto di riferimento nel mondo della sanità, ma anche un esempio per come ha saputo mettersi al servizio della nostra comunità in molteplici ambiti e in diversi ruoli, partecipando con passione alla vita civile. Combattivo e instancabile, vero e proprio”motore virtuoso” di tutto ciò che lo circondava, a lui mi legava un rapporto personale profondo e una grande stima”.

“I suoi meriti – continua De Vincenzi -in campo medico non si contano, eccellente ecografista, per vent’anni docente presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova, a lui si riconoscono innovazioni importanti come quella di aver studiato e portato ad altissimo livello l’interventistica ecografica-articolare”.

“Una personalità veramente a tutto tondo nell’ambito della professione medica, dotato di vera genialità nel campo della diagnostica per immagini, essendo stato per anni direttore dell’intero dipartimento di “Scienze diagnostiche ed alta tecnologia” dell’allora azienda ospedaliera del Santa Corona comprendente anche i laboratori di analisi, ma anche capace di organizzare e far funzionare al meglio reparti e dipartimenti ospedalieri complessi per l’intera Asl savonese. Un grande professionista e un grande uomo che ha contribuito a fare del nosocomio pietrese quell’eccellenza riconosciuta da tutti. Lascia certamente un vuoto incolmabile ma anche uno straordinario ricordo professionale e umano e preziosi insegnamenti”, conclude il sindaco pietrese.