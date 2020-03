Pietra Ligure. Il palleggio con la carta igienica in questa quarantena da coronavirus, che ha visto video e immagini di famosi calciatori e anche qualche dirigente cimentarsi nella sfida, arriva a Pietra Ligure grazie ad un gruppo di ex calciatori delle storiche squadre locali del Soccorso e del San Nicolò.

“#iorestoacasa è l’hashtag che va per la maggiore in questo periodo difficile, ma per noi doveva essere qualcosa di ancor più significativo…” racconta il gruppo che si è riunito e ritrovato via Whatsapp in queste giornate di isolamento forzato.

“Siamo nati tra 1982 e il 1984, cresciuti assieme, oltre che sul campo da calcio anche nella vita quotidiana, a scuola e nei carruggi di Pietra Ligure. Si giocava nelle due storiche società calcistiche di Pietra Ligure, il Soccorso e il San Nicolò, ma nonostante questo eravamo tutti amici tanto da ritrovarsi a vestire gli stessi colori del Pietra Ligure Calcio” aggiunge il gruppo di ex calciatori pietresi.

“Le diverse strade intraprese da ognuno di noi, inevitabilmente, ci hanno divisi fisicamente, ma non nel cuore e nella mente. Così è nato un gruppo Whatsapp, capace di rimanere in silenzio per mesi ma risvegliarsi all’improvviso: un ricordo, una foto o una ricorrenza che ha riacceso le nostre comuni anime e i nostri pensieri. E così nasce l’idea di cimentarsi nel palleggio con la carta igienica, anche noi, nel nostro piccolo, ognuno realizzando un proprio video…” afferma ancora il gruppo di amici.

La sfida social che testa la bravura a palleggiare con la carta igienica si aggiunge quindi di un nuovo capitolo, fatto di amicizia, vicinanza virtuale e tanta passione per il calcio, che manca a tanti sportivi.

I partecipanti al video sono: Tomat Daniele, Illiano Marco, Zara Simone, Ferraro Matteo, Cervetto Cristiano, Borghetti Francesco, Lercaro Luca, Colnaghi Elia, Blandino Andrea, Cosentino Andrea, Piromalli Davide, Amandola Alessandro, Suetta Luca, Parise Fabio, Melogno Christian, Borgia Daniele, Niello Simone, Beardo Simone, Pedemonte Gabriele, Principato Andrea, Principato Diego e per ultimo, dopo una serie di filmati, il dirigente Illiano Ciro.

“A questo gruppo, bisogna aggiungere il più importante, il più forte, il nostro capitano, forse colui che dai campi celesti ci sta tenendo uniti, Alessio Ferraro…” concludono.