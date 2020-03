Idea Sport, Amatori Savona e Doria Nuoto: gli atleti di interesse nazionale si allenano alla Sciorba

Genova. Ancora una volta Sciorba si mette a disposizione del mondo del nuoto. Da oggi al 3 aprile, il complesso delle piscine genovesi, gestito dal gruppo MySport, sarà utilizzato dal Comitato regionale della Federnuoto per consentire ai propri atleti di livello nazionale di proseguire gli allenamenti in osservanza a quanto disposizione dal presidente Fin Paolo Barelli a seguito del DPCM 9 marzo relativo al Coronavirus.

“Sciorba ha sempre voluto costituire un punto di incontro per il Nuoto in Liguria e ci siamo sentiti investiti, anche in questo momento d’emergenza nazionale, della necessità di volerlo fare – afferma Enzo Barlocco, presidente MySport -. Per noi, si tratta di un grande investimento che affrontiamo con spirito di servizio e desiderio di contribuire alla preparazione degli atleti di interesse nazionale e olimpico che in questo momento di grande difficoltà potranno contare su un centro di eccellenza per continuare a preparare i propri obiettivi e inseguire il proprio sogno”.

Di seguito i nomi tutti gli atleti di interesse nazionale e internazionale della Fin Liguria coinvolti.

