Savona. “Il gruppo ‘Savona pulita’ è sempre attivo, nonostante la situazione d’emergenza coronavirus”. Lo fanno sapere i volontari che, da qualche settimana, si vedono regolarmente per pulire una zona diversa di Savona. Oggi è toccato ai giardini del Prolungamento di Savona, a piazzale Eroe dei due mondi e alla sottostante spiaggia.

“Sono stati ritrovati e rimossi un barbecue ed una carriola arrugginita nelle aiuole dei giardini – fanno sapere – sono state tolte numerose bottiglie ed altra immondizia dalle siepi lungo la passeggiata e di fronte ai bagni marini, si è riscontrato il mancato rispetto di un proprietario di cane all’utilizzo dell’area canina, che se ne andava indisturbato per le aiuole dei giardini, fino al richiamo di un signore anziano, al quale è stato risposto in modo maleducato. La spiaggia libera poi è piena di spazzatura, bottiglie di vetro in particolare”.

di 7 Galleria fotografica "Savona pulita" in azione al Prolungamento









Il gruppo “riscontra in tutti i quartieri in cui si è recato (Centro Villapiana, S.Rita, Fornaci) la stessa situazione di degrado, d’abbandono del verde pubblico e di scarso senso civico degli abitanti – proseguono – Il Comune si è dimostrato disponibile ad ascoltare le nostre segnalazioni e ultimamente sta curando di più la pulizia nei quartieri, ad esempio via Turati, dove il gruppo aveva organizzato di recarsi nella giornata di oggi”.

“Si auspica una sempre maggiore collaborazione dei cittadini e delle istituzioni – concludono – al fine di salvaguardare il nostro ambiente, la pulizia e l’igiene della città”.