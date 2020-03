Savona. Ha generato un vero e proprio “fiume” il guasto che, questo pomeriggio, ha interessato una tubatura interrata tra via Cesare Battisti e corso Italia a Savona.

La pressione dell’acqua è stata in grado di spaccare l’asfalto, che poi è collassato su sé stesso: in pochi minuti le vie attigue sono state invase da una fiumara di colore marrone. Alcune auto parcheggiate a pochi passi dal punto del cedimento si sono inclinate seguendo la depressione del terreno, altre sono quasi “precipitate” in essa.

L’acqua ha raggiunto in breve l’isolato compreso tra piazza Mameli, via Paleocapa, corso Italia e via Cesare Battisti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e della polizia locale ed i vigili del fuoco, che hanno interdetto la zona in attesa dei tecnici dell’acquedotto.

In pochi minuti sono arrivati anche il sindaco Ilaria Caprioglio e gli assessori Andrea Sotgiu e Pietro Santi, che ai microfoni di IVG.it ha spiegato: “Si è rotta una grossa condotta dell’acquedotto, una tubatura portante che rifornisce il centro città. Ci tengo a sottolineare che si tratta di acque bianche. Rompendosi, l’acqua ha eroso il terreno sottostante facendo collassare parte della strada e del vicino marciapiede. Il flusso è già stato interrotto e perciò nelle prossime ore gli abitanti della zona potranno riscontrare problemi nell’erogazione dell’acqua”.

Le operazioni di ripristino inizieranno a breve: “Il danno è molto ingente e perciò ci vorrà un po’ – precisa il sindaco – La condotta è stata chiusura, ma ora occorre capire dove si è convogliata l’acqua. I vigili del fuoco permetteranno la rimozione di due delle auto più vicine alla parte danneggiata, ma le altre dovranno attendere in quanto troppo pericoloso”.

Secondo le prime stime, per completare la riparazione occorreranno probabilmente un paio di giorni. Oltre agli interventi sulla rete, occorrerà poi effettuare un’analisi accurata delle condizioni della strada, per eliminare eventuali instabilità.